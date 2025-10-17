Este fin de semana el retorno de la Premier League estará marcado por el choque de unos de los partidos más importantes del fútbol inglés, cuando el Anfield Stadium sea testigo del enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United.

El duelo más destacado de la jornada 8 en la Premier League 2025-2026, tendrá como protagonista a un Liverpool que marcha segundo en la tabla con 15 puntos -solo uno por detrás del líder Arsenal- y que intentará afianzarse en la lucha por el título. Los de Arne Slot atraviesan un buen momento y buscarán hacer valer su condición de local ante un rival de peso histórico.

Por otro lado, Manchester United, no ha tenido el arranque esperado y se encuentra en la décima posición con 10 puntos. Aun así, el equipo de Ruben Amorim intentará dar el golpe en territorio rival y recortar la brecha con los puestos de arriba. El partido también genera gran expectativa por el duelo entre sus principales figuras ofensivas, en un enfrentamiento que promete ritmo, emociones y goles.

Liverpool recibe en Anfield al United este fin de semana (Getty Images).

Probables alineaciones Liverpool vs. Manchester Utd

La más probable alineación del Liverpool será con Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Ekitike; Isak

En tanto, el posible once del Manchester United ante los Reds sería con Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Amad; Sesko.

Cuándo y a qué hora juegan Liverpool vs. Manchester United

Liverpool y Manchester United se enfrentarán este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas de Chile en Anfield Stadium por la Fecha 8 de la Premier League.

Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Manchester United

El Derbi del fútbol inglés entre los ‘Reds’ y los ‘Red Devils’ podrás verlo EN VIVO a través de Disney+ Premium y en TV por la señal de ESPN.