Alexis Sánchez tiene una difícil temporada en su regreso al Udinese. El chileno no es muy tenido en cuenta por el entrenador Kosta Runjaić. Maravilla nuevamente recibió un revés ya que no fue titular y no sumó un sólo minuto en el empate 1-1 del cuadro de Friuli ante el Napoli en el estadio Diego Armando Maradona.

Sánchez vio desde la banca los goles de Scott McTominay a los 37’ para el cuadro que dirige Antonio Conte y Jurgen Ekkelenkamp para el conjunto de Udine.

Si bien podía proyectar que Sánchez podía ser una buena alternativa para el último tramo del partido, el DT Runjaić no lo interpretó así y lo mantuvo en el banco de suplentes en el encuentro ante el líder de la Serie A.

Napoli se consolida como primero con 55 unidades en 24 encuentros, superando en cuatro unidades a Inter de Milán que tiene un encuentro menos. En tanto, Udinese es décimo con 30 unidades.

Alexis Sánchez por ahora tiene un rol secundario en Udinese. (Foto: Getty)

Alexis Sánchez registra escaso minutaje en Udinese, pero será llamado a la Roja

Por ahora el tocopillano vive un drama en Udinese, pues desde que pudo redebutar tras superar una lesión en el gemelo ha sumado pocos minutos. En específico ha jugado 268 en siete partidos (seis por Serie A y uno por Copa Italia).

También suma tres suplencias. Esto le da un promedio de 26,8 minutos por cada partido en el cual fue citado. Una cifra de jugador suplente y que contrasta con su trayectoria.

El entrenador Kosta Runjaić considera que Sánchez necesita tiempo para recuperarse de una larga lesión y lo lleva progresivamente.