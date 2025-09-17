Ya fuera de la Copa Brasil, lejos de los primeros puestos en el Brasileirao, la Copa Sudamericana asoma como la principal vía de clasificación a la próxima Copa Libertadores para el Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli tomó al equipo en cuartos de final de la competición y se estrenó con un empate 2-2 ante Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El equipo de casildense logró sobreponerse a los 3.500 metros de altitud, contuvo al elenco boliviano y de contra fue muy efectivo. Alexsander abrió la cuenta a los 45’ culminando una jugada que empezó con Roni y continuó con Scarpa, quien dejó solo mediocampista que sólo debió empujar el balón a la red.

Vitor Hugo marcó el segundo tanto a los 51’. Gustavo lanzó de tiro libre y el centrodelantero sin marca se lanzó en palomita para marcar el 2-0 para el Galo.

Jorge Sampaoli sufrió en el segundo tiempo

El dueño de casa reaccionó con tanto de Robson Matheus en el minuto 48. Allí el zaguero central cabeceó luego de un córner servido desde la izquierda, donde el golero Everson quedó pasado.

Sin embargo, todo se complicó para la academia, ya que Francisco Gariglio fue expulsado por una infracción, en la cual cortó una contra del elenco brasileño a los 57’.

Pese a estar con uno menos, Bolívar hizo sufrir a Jorge Sampaoli, pues tuvo una oportunidad de oro para igualar el compromiso tras una mano penal de Lyanco. No obstante, Martín Cauteruccio mandó el balón al travesaño a los 70’, en una dramática acción, en la cual el balón salió en rebote tras dar en el poste.

Donny Romero logró la igualdad a los 77’ con una excelente ejecución de penal. Aquello tras una segunda mano penal en el equipo de Sampaoli, quien no lo podía creer.

Sampaoli definirá de local el paso a semis

Este empate deja al Atlético Mineiro en buena posición para clasificar a semifinales, ya que pese a dejar escapar un 2-0, consiguió un empate en un terreno muy difícil. La revancha se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre a las 19:00 en el Arena MRV.

El equipo del casildense o el elenco boliviano se medirán en semis al vencedor de Independiente del Valle vs. Once Caldas.

Universidad de Chile jugará su llave ante Alianza Lima buscando las semis, instancia donde podría encontrarse ante Lanús o Fluminense, que ya jugaron la ida con triunfo por 1-0 para el Granate en Argentina.

La y don Sampa se podrían encontrar sólo en la final única que se jugará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en estadio a definir. Tanto los Azules como el DT están a dos llaves de llevar al último partido.