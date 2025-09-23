Sevilla cayó por 2-1 ante Villarreal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la fecha 6 de La Liga de España. El encuentro tuvo participación chilena con la presencia de Gabriel Suazo en la titularidad y Alexis Sánchez, quien ingresó en el complemento.

Tani Oluwaseyi marcó el primer tanto en el minuto 17, apareciendo con libertad en el área para empujar el balón tras un pase bajo de Alberto Moleiro desde el sector izquierdo.

El equipo de Matías Almeyda igualó en el complemento con un zurdazo de Djibril Sow, quien aprovechó un rechazo para darle de primera al balón y poner el 1-1 en el minuto 51.

Alexis Sánchez ingresó por Chidera Ejuke y Tanguy Nanzou por Andrés Castrín, ambos a los 55’. El elenco local creció como local en su cancha y equiparó ante un Submarino Amarillo que fue superior en el primer tiempo.

La mala suerte del Sevilla

Maravilla se mostraba participativo en el encuentro, pero todo se complicó para él y sus compañeros con la lesión de Tanguy Nanzou cerca del minuto 80, pues ya no le quedaban cambios.

Gabriel Suazo jugó todo el encuentro en Sevilla en la derrota ante Villarreal. El chileno fue protagonista subiendo por la banda izquierda, aunque también sufrió, sobre todo, en el segundo tanto de la visita. (Foto: Getty)

Con uno menos se le complicó al Sevilla y Villarreal aprovechó los espacios para conectar una contra perfecta. Georges Mikautadze fue el gran héroe, ya que superó a los defensores del elenco dueño de casa por el sector izquierdo y dejó solo a Manor Salomon quien sólo tuvo que empujar el balón a los 86’.

Pese a la desventaja, el equipo de Almeyda buscó con todo hasta el final, generó peligro, pero no alcanzó para rescatar un punto en casa.