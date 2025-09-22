Alexis Sánchez vive un renacer en Sevilla. El delantero chileno convirtió su primer gol con el conjunto andaluz, lo que ilusiona a todos los hinchas con ver su mejor versión con 36 años.

Sin embargo, Matías Almeyda llamó a la tranquilidad: el DT del elenco español realizó una brutal reflexión sobre el experimentado atacante. Para él, no hay que ponerle tanta presión.

Es más, reveló que ni siquiera tenía considerarlo utilizarlo tanto tiempo en la victoria 2-1 ante el Alavés. En dicho compromiso, el oriundo de Tocopilla ingresó en el 14′ y convirtió el segundo tanto para su escuadra.

“Está muy bien físicamente y lo acompaña con su profesionalismo. Todo eso ayuda a que esté en un nivel bueno. El otro día no tenía pensado ponerlo la cantidad de minutos que jugó“, comentó.

Fue en tal punto que envió un fuerte recado y advirtió: “Corrió muchísimo y a una alta intensidad, fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Tampoco tiene que ser nuestro salvador, sino un complemento más“.

Alexis Sánchez fue elogiado por el entrenador de Sevilla. Sin embargo, Matías Almeyda dejó una advertencia.

El momento de Alexis Sánchez

A su vez, el estratega del Sevilla FC respaldó al histórico goleador chileno. Si bien no desconoce su avanzada edad, sabe que tiene las condiciones para seguir brillando en La Liga.

“Es su realidad, él lo tiene ya. Lo había estudiado bastante, hablé con él y me contó lo que venía haciendo. Es muy importante cuando alguien tiene ganas y en eso no importa la edad“, expresó.