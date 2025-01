Este sábado 25 de enero, se cumplen 30 años del icónico momento en que Eric Cantoná se transformó en una leyenda del fútbol tras agredir en medio de un partido a un hooligan que lo insultó.

Todo ocurrió en el Selhurst Park, estadio del Crystal Palace, donde se enfrentaba el mencionado club frente al Manchester United, equipo donde el astro francés militaba en aquel entonces.

El ídolo de los “Red Devils” golpeó a un hincha del conjunto local. Esto, luego de que el fanático le gritó “ándate a Francia, hijo de p… francés” mientras el galo se iba a los camarines tras ser expulsado.

En primera instancia, Eric Cantona se refirió a esta polémica diciendo: “Si hubiera conocido a ese tipo otro día, las cosas podrían haber sucedido de manera muy diferente, incluso si hubiera dicho exactamente lo mismo. La vida es así de extraña“.

La explicación de Eric Cantoná tras su agresión

Luego de descubrirse la identidad del hincha y su participación como militante de un partido fascista y, además de revelarse que tuvo una condena por el robo a un negocio donde agredió a un empleado de Sri Lanka, las palabras de Eric Cantoná hacia el hincha fue categóricas.

Sin ninguna intención de mostrar arrepentimiento, el jugador francés aseveró años más tarde: “Patear a un fascista no se saborea todos los días; me arrepiento de no haberle pegado más fuerte“.

Aquello, significó una suspensión de 9 meses sin pisar las canchas para el exfutbolista. Por si fuera poco, tuvo que pagar una multa de 30.000 euros y 120 horas de servicios comunitarios.

En su regreso en 1996 a las canchas, obtuvo un nuevo título con los “Red Devils”, para luego en 1997 decirle adiós con solo 30 años a una carrera plagada de éxitos.