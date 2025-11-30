El futuro de Darío Osorio se mantiene en incertidumbre. Si bien el crack de 21 años tiene contrato vigente con el FC Midtjylland, su alto nivel lo ha situado en la órbita de grandes clubes de Europa.

Ante ello, en tierras danesas fue consultado sobre el próximo paso en su carrera: ¿Está pendiente de un eventual cambio de equipo? En este mercado de fichajes, la promesa chilena mantiene la tranquilidad.

Al menos, así lo dejó a entrever en conversación con el medio Campo. Según detalló el oriundo de Hijuelas, no se vuelve loco con ser transferido en este libro de pases. Está concentrado en evolucionar.

“Me lo tomo con mucha calma, siempre he sido una persona que se toma las cosas con calma. Así que no me afecta, este tema de la popularidad no me ha cambiado”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “La verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise y si surge algo concreto y real, me lo dice. Entonces, tomo la mejor decisión posible junto con el club”.

Darío Osorio se toma con tranquilidad su futuro: está enfocado en el FC Midtjylland. (Foto: FC Midtjylland)

El 2025 de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Durante la presente campaña, el seleccionado chileno ha disputado un total de 25 compromisos con su escuadra danesa. En dichos encuentros, anotó seis goles y aportó con ocho asistencias.

Cabe destacar que tiene contrato vigente hasta mediados de 2028 con el FC Midtjylland, por lo que su futuro depende de dicha directiva. Un punto a considerar: Universidad de Chile mantiene el 10% de su pase.

Datos claves: