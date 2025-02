Brasil y Argentina igualaron 1-1 en el estadio Brígido Hiriarte en el último partido de la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20.

La Albiceleste se adelantó con gol de penal de Claudio Echeverri. El Diablito picó de forma magistral el balón para abrir la cuenta en el minuto 40. Un resultado que le daba el título del Sudamericano a los dirigidos por Diego Placente.

Sin embargo, bien entrado el encuentro, la Verdeamarela llegó al empate con gol de Rayan a los 77’. El futbolista ingresó al área y sacó un ajustado remate cruzado que le permite a la Canarinha sumar un punto.

Con este resultado, Brasil lidera el Sudamericano Sub-20 con 10 puntos y una diferencia de goles de +4. Por su parte, Argentina queda en el segundo puesto con 10 unidades y una diferencia de +3.

El primer criterio de desempate era el enfrentamiento directo, pero al ser empate, ahora pasa a ser la diferencia de goles lo principal y todo se definirá en la jornada 5 del hexagonal.

Pos Equipo Puntos J Gol +/- G E P 1 Brasil 10 4 6:2 +4 3 1 0 2 Argentina 10 4 8:5 +3 3 1 0 3 Colombia 6 4 7:3 +4 2 0 2 4 Paraguay 6 4 4:8 -4 2 0 2 5 Uruguay 1 4 4:7 -3 0 1 3 6 Chile 1 4 4:8 -4 0 1 3

¿Cómo se jugará la última fecha del Sudamericano Sub-20?

Con Chile (por ser país anfitrión) Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay clasificados al Mundial Sub-20 sólo queda conocer al campeón del Sudamericano.

La última fecha se jugará el domingo 16 de febrero en horario a definir. Argentina vs. Paraguay, Uruguay vs. Colombia y Chile vs. Brasil serán los partidos que darán cierre a la competencia.