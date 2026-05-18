El Arsenal se impuso por la cuenta mínima al descendido Burnley y le mete presión al Manchester City, restando una fecha para el cierre de la Premier League.

Este lunes el Arsenal disputó su penúltimo partido de la Premier League 2025-2026 y dio un paso más hacia el título, pues venció por 1-0 al Burnley en el Emirates Stadium.

Los Gunners se impusieron con el gol Kai Havertz a los 37 minutos del primer tiempo, que les sirvió para alcanzar los 82 puntos, poniendole presión a su escolta Manchester City.

Si bien los del norte de Londres sufrieron más de la cuenta, llegarán a la última fecha con la primera opción para ser campeones.

¡¡LA FÓRMULA QUE LE DIO RESULTADO TODO EL AÑO A LOS GUNNERS!! Gran centro de Saka y cabezazo goleador de la Cobra Havertz, para el 1-0 del Arsenal ante Burnley… ¡cada vez más cerca del título el equipo de Arteta!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wPdnmeZdVZ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 18, 2026

Incluso, si mañana los Citizens enredan puntos en su visita al Bournemouth, el Arsenal se coronará campeón, acabando con una sequía de 22 años.

Cabe recordar que los dirigidos por Josep Guardiola están en la segunda posición con 77 puntos y este martes se ponen al día por la jornada 37.

Publicidad

Por su parte, el Burnley no tenía nada que perder en su visita a los pupilos de Mikel Arteta, pues ya habían consumado su descenso al Championship.

En la última fecha de la Premier League el Arsenal visitará a Crystal Palace y Manchester City recibirá al Aston Villa. Todos los partidos de la jornada final se disputarán el domingo 24 de mayo a las 11:00 horas de Chile.

La tabla de posiciones de la Premier League:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Arsenal 82 37 25 7 5 69 26 +43 2 Man City 77 36 23 8 5 75 32 +43 3 Man United 68 37 19 11 7 66 50 +16 4 Aston Villa 62 37 18 8 11 54 48 +6 5 Liverpool 59 37 17 8 12 62 52 +10 6 Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 +4 7 Brighton 53 37 14 11 12 52 43 +9 8 Brentford 52 37 14 10 13 54 51 +3 9 Sunderland 51 37 13 12 12 40 47 -7 10 Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 +6 11 Newcastle 49 37 14 7 16 53 53 0 12 Everton 49 37 13 10 14 47 49 -2 13 Fulham 49 37 14 7 16 45 51 -6 14 Leeds 47 37 11 14 12 49 53 -4 15 Palace 45 37 11 12 14 40 49 -9 16 Nottm Forest 43 37 11 10 16 47 50 -3 17 Spurs 38 36 9 11 16 46 55 -9 18 West Ham 36 37 9 9 19 43 65 -22 19 Burnley 21 37 4 9 24 37 74 -37 20 Wolves 19 37 3 10 24 26 67 -41

Publicidad

En síntesis