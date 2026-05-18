El delantero chileno que deslumbrara en Colo Colo lo pasa mal desde que partió del "Cacique".

El presente de Damián Pizarro vuelve a llenarse de incertidumbre. El delantero chileno, que llegó a Racing Club con la misión de recuperar protagonismo tras su paso sin pena ni gloria por Europa, estaría cerca de cerrar antes de tiempo su ciclo en Avellaneda debido a la escasa continuidad que ha tenido durante el semestre.

La información fue revelada por el periodista de ESPN, Tomás Dávila, quien sigue la actualidad de la “Academia”. Según detalló, una vez concluida la primera parte del año se desarrollará una reunión entre Racing y el entorno del ex Colo Colo para definir su futuro inmediato.

“Una vez que finalice el semestre, habrá una reunión con quienes manejan a Damián Pizarro, para tomar una decisión y buscar una salida”, señaló el comunicador. Además, agregó que “la situación actual del chileno no le sirve a Racing ni al jugador”, dejando abierta la posibilidad concreta de interrumpir el préstamo antes de lo acordado.

El atacante de 20 años apenas ha disputado cinco encuentros con la camiseta del elenco argentino, siendo titular en dos oportunidades. Incluso, en varios compromisos ni siquiera apareció entre los convocados. Sus registros tampoco ayudan: todavía no convierte goles y suma solo una asistencia.

Damián Pizarro tendría las horas contadas en Racing y todo indica que regresaría a Udinese.

Si finalmente Racing decide cortar el vínculo, Pizarro debería regresar al Udinese, club dueño de su pase hasta 2029. Otra alternativa sería una nueva cesión a otro equipo donde pueda sumar minutos, algo que hasta ahora no ha conseguido tras salir de Colo Colo.

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El panorama abre otro interrogante en la carrera del delantero nacional, quien después de irrumpir como una de las mayores promesas del fútbol chileno todavía busca estabilidad y continuidad lejos del Estadio Monumental.

EN RESUMEN

Damián Pizarro buscaría una salida anticipada de Racing Club debido a su escasa continuidad.

El delantero chileno registra apenas cinco partidos disputados, cero goles y una sola asistencia.

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