Este lunes se terminó de disputar la fecha 35 de la Premier League, donde el Manchester City se enredó con el Everton y cedió terreno en la lucha por el título que tiene con el Arsenal.

Los dirigidos por Josep Guardiola empataron 3-3 en su visita a Hill Dickinson Stadium de Liverpool, llegando a los 71 puntos y quedando en el segundo lugar, mientras que los Gunners son los líderes exclusivos con 76 unidades.

Eso sí, el City todavía tiene un partido pendiente, cuando restan tres fechas completas para definir al campeón de la liga inglesa.

La jornada para los mancunianos pudo haber sido aún peor, pues se encontraron en desventaja por 3-1, con goles de Thierno Barry (68′ y 81′) y Jake O’Brien (73′).

Y en los minutos finales lograron la igualdad en el marcador con los tantos de Erling Haaland (87′) y Jérémy Doku (43′ y 90+7′).

En el otro partido de la jornada, el Chelsea sufrió su sexta caída consecutiva, siendo derrotado por 3-1 a manos del Nottingham Forest en Stamford Bridge. Los campeones del mundo están fuera de zona de clasificación para cualquier competición internacional.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Arsenal 76 35 23 7 5 67 26 +41 2 Man City 71 34 21 8 5 69 32 +37 3 Man Utd 64 35 18 10 7 63 48 +15 4 Liverpool 58 35 17 7 11 59 47 +12 5 Aston Villa 58 35 17 7 11 48 44 +4 6 Bournemouth 52 35 12 16 7 55 52 +3 7 Brentford 51 35 14 9 12 52 46 +6 8 Brighton 50 35 13 11 11 49 42 +7 9 Chelsea 48 35 13 9 13 54 48 +6 10 Everton 48 35 13 9 13 44 44 0 11 Fulham 48 35 14 6 15 44 49 -5 12 Sunderland 47 35 12 11 12 37 46 -9 13 Newcastle Utd 45 35 13 6 16 49 51 -2 14 Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5 15 Palace 43 34 11 10 13 36 42 -6 16 Forest 42 35 11 9 15 44 46 -2 17 Tottenham 37 35 9 10 16 45 54 -9 18 West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19 19 Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36 20 Wolves 18 35 3 9 23 25 63 -38

En síntesis