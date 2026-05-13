Este miércoles el Manchester City se puso al día en la Premier League, imponiéndose por 3-0 ante el Crystal Palace en partido pemndiente por la fecha 31, donde los pupilos de Josep Guardiola quedaron a dos puntos del líder Arsenal.
Esto cuando solo restan dos fechas para el término de la liga inglesa, por lo que lucha por el título está al rojo vivo.
Los Citizens llegaron a 77 puntos gracias a los goles de Antoine Semenyo (32′), Omar Marmoush (40′) y Savinho (84′).
Mientras que los Gunners están en la cima con dos unidades más, por lo que tienen la primera opción para alzar el trofeo.
Por su parte, el Crystal Palace sigue decimoquinto con 44 puntos, a salvo de la zona de descenso.
El próximo partido del City la final de la FA Cup contra el Chelsea, que se disputará el sábado 16 de mayo a las 10:00 horas en Wembley.
La tabla de posiciones de la Premier League:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|68
|26
|+42
|2
|Man City
|77
|36
|23
|8
|5
|75
|32
|+43
|3
|Man United
|65
|36
|18
|11
|7
|63
|48
|+15
|4
|Liverpool
|59
|36
|17
|8
|11
|60
|48
|+12
|5
|Aston Villa
|59
|36
|17
|8
|11
|50
|46
|+4
|6
|Bournemouth
|55
|36
|13
|16
|7
|56
|52
|+4
|7
|Brighton
|53
|36
|14
|11
|11
|52
|42
|+10
|8
|Brentford
|51
|36
|14
|9
|13
|52
|49
|+3
|9
|Chelsea
|49
|36
|13
|10
|13
|55
|49
|+6
|10
|Everton
|49
|36
|13
|10
|13
|46
|46
|0
|11
|Fulham
|48
|36
|14
|6
|16
|44
|50
|-6
|12
|Sunderland
|48
|36
|12
|12
|12
|37
|46
|-9
|13
|Newcastle
|46
|36
|13
|7
|16
|50
|52
|-2
|14
|Leeds
|44
|36
|10
|14
|12
|48
|53
|-5
|15
|Palace
|44
|36
|11
|11
|14
|38
|47
|-9
|16
|Nottm Forest
|43
|36
|11
|10
|15
|45
|47
|-2
|17
|Tottenham
|38
|36
|9
|11
|16
|46
|55
|-9
|18
|West Ham
|36
|36
|9
|9
|18
|42
|62
|-20
|19
|Burnley
|21
|36
|4
|9
|23
|37
|73
|-36
|20
|Wolves
|18
|36
|3
|9
|24
|25
|66
|-41
En síntesis
- Manchester City venció 3-0 al Crystal Palace quedando a dos puntos del líder Arsenal.
- Los goles fueron anotados por Semenyo (32′), Marmoush (40′) y Savinho (84′) este miércoles.
- El Manchester City jugará la final de FA Cup ante Chelsea el 16 de mayo.