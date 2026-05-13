Los dirigidos de Josep Guardiola golearon por 3-0 a Crystal Palace y se pusieron al día en la Premier League, a dos fechas del final.

Este miércoles el Manchester City se puso al día en la Premier League, imponiéndose por 3-0 ante el Crystal Palace en partido pemndiente por la fecha 31, donde los pupilos de Josep Guardiola quedaron a dos puntos del líder Arsenal.

Esto cuando solo restan dos fechas para el término de la liga inglesa, por lo que lucha por el título está al rojo vivo.

Los Citizens llegaron a 77 puntos gracias a los goles de Antoine Semenyo (32′), Omar Marmoush (40′) y Savinho (84′).

Mientras que los Gunners están en la cima con dos unidades más, por lo que tienen la primera opción para alzar el trofeo.

Por su parte, el Crystal Palace sigue decimoquinto con 44 puntos, a salvo de la zona de descenso.

El próximo partido del City la final de la FA Cup contra el Chelsea, que se disputará el sábado 16 de mayo a las 10:00 horas en Wembley.

La tabla de posiciones de la Premier League:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Arsenal 79 36 24 7 5 68 26 +42 2 Man City 77 36 23 8 5 75 32 +43 3 Man United 65 36 18 11 7 63 48 +15 4 Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 +12 5 Aston Villa 59 36 17 8 11 50 46 +4 6 Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 +4 7 Brighton 53 36 14 11 11 52 42 +10 8 Brentford 51 36 14 9 13 52 49 +3 9 Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 +6 10 Everton 49 36 13 10 13 46 46 0 11 Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6 12 Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9 13 Newcastle 46 36 13 7 16 50 52 -2 14 Leeds 44 36 10 14 12 48 53 -5 15 Palace 44 36 11 11 14 38 47 -9 16 Nottm Forest 43 36 11 10 15 45 47 -2 17 Tottenham 38 36 9 11 16 46 55 -9 18 West Ham 36 36 9 9 18 42 62 -20 19 Burnley 21 36 4 9 23 37 73 -36 20 Wolves 18 36 3 9 24 25 66 -41

Publicidad

En síntesis