El estratega Carlo Ancelotti dio a conocer su nómina en la Selección de Brasil para el Mundial 2026.

Menos de un mes queda para el inicio del Mundial 2026, en donde las distintas selecciones que forman parte de esta cita mundialista ya empiezan a dar sus nóminas para lo que será esta competancia.

Una de las grandes selecciones para este Mundial es la de Brasil, los dirigidos por Carlo Ancelotti quieren volver a pelear por cosas importantes y limpiar su imagen que dejaron en Qatar 2022, en la que quedaron eliminados por Croacia en los cuartos de final.

Dentro de esta jornada, en la Selección de Brasil dieron a conocer lo que es su nómina definitiva de 26 jugadores que dirán presente dentro del Mundial 2026, en la que ‘Carletto’ sorprendió a todos sobre la situación de Neymar.

Finalmente, el estratega italiano sorprendió a todos y confirmó la anhelada vuelta del astro brasileño Neymar Jr, quien tendrá la gran oportunidad de volver a Brasil para un nuevo Mundial.

Ancelotti eligió a sus 26 jugadores en Brasil | Foto: Archivo

Dentro de la lista también están los nombres de figuras como Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro y Marquinhos, quienes esperan estar a la altura de este gran desafío.

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De esta manera, Brasil ya empezará su preparación con todo para lo que será este gran desafío del Mundial, en la que formará parte del Grupo C y se enfrentará a Marruecos, Escocia y Haití.

A continuación la nómina de Brasil

Arqueros: Allison, Ederson y Weverton

Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos y Wesley.

Mediocampista: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá.

Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr, Raphinha, Rayan y Vinicius Jr.

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