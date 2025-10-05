En esta jornada un importante duelo era el que se disputaba dentro de la Liga de España, en la que el Sevilla y Barcelona se enfrentaban en un duelo crucial para ambos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Para este partido, el Sevilla contaba con la presencia desde el primer minuto de los chilenos, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, este último que vive un duelo especial tras enfrentarse a su ex equipo en su anterior paso por España.

El ‘Niño Maravilla’ rápidamente logró hacerse notar dentro de este partido y fue el hombre clave para poder romper el cero y colocar en ventaja al Sevilla antes de los 15 minutos.

A los 12 minutos, el juez Alejandro Muñiz en ayuda del VAR cobró penal para los locales tras una falta de Ronald Araujo a Isaac Romero, en la que Alexis Sánchez se encargó de ejecutar de gran forma, venciendo al portero visitante y desatando la locura en Sevilla.

VIDEO: REVISA EL GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ AL BARCELONA