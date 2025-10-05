Este domingo Alexis Sánchez brilló en la goleada del Sevilla por 4-1 ante el Barcelona, el último campeón de La Liga y ex equipo donde el Niño Maravilla hizo de las suyas entre 2011 y 2014.

El chileno volvió a demostrar que está más vigente que nunca a sus 36 años, dejando de lado las críticas que recibió en su arribo al elenco nervionense tras una temporada para el olvido en Udinese.

Esta jornada el tocopillano abrió la senda del triunfo para el equipo que dirige Matías Almeyda con un exquisito penal a los 13 minutos, para luego recibir toda la ovación de la afición sevillista.

Y en redes sociales, el cuadro andaluz le dedicó una publicación al primer gol de Alexis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la camiseta del Sevilla, ya que hace dos semanas había anotado pero de visita ante Deportivo Alavés.

El posteo rápidamente se empezó a llenar de comentarios, entre los que se pudo leer un nuevo apodo que se está volviendo tendencia en torno al máximo goleador histórico de la Selección Chilena.

El nuevo apodo que recibe Alexis Sánchez

En realidad son dos, con significados similares. El primero es “Cracklexis” y el segundo “GOATlexis”, ambos con un juego de palabras resaltando la calidad del bicampeón de América.

Mientras que en los medios españoles sigue vigente el “Niño” a solas para referirse a Sánchez.