En esta jornada el Midtjylland de Darío Osorio disputa un duelo clave en lo que es la recta final de la Liga en Dinamarca, en la que dentro de la recta final del torneo, se disputa junto el AGF la corona de campeón.

El conjunto del chileno hoy se enfrenta al Viborg con la gran necesidad de poder sumar una victoria la que lo haga alcanzar la cima y alcanzar el mismo puntaje que el AGF, a dos fechas del terminar el torneo.

Dentro de este partido, el ex Universidad de Chile fue protagonista y dijo presente en el marcador, en donde anotó lo que era el gol de la igualdad de su equipo tras una extraordinaria jugada individual, que culminó con un zurdazo impecable.

Ahora, el Midtjylland se fue al descanso igualando su encuentro a dos tantos en la que espera en la segunda mitad desequlibrar el marcador en su favor y poder quedarse con este triunfo.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE DARÍO OSORIO