La frase de Lucas Pratto que no le gustó para nada a los hinchas de Colo Colo: “Uno de los…”

Coquimbo Unido no pudo levantarse de su caída a mitad de semana ante Deportes Tolima por Copa Libertadores de América y cerró el domingo de la peor forma posible: cayó 1-3 ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

Uno que dio la cara en zona mixta para hablar con la prensa tras la caída pirata fue Lucas Pratto, delantero del cuadro pirata quien no tuvo muchas oportunidades de gol y siempre chocó con una férrea defensa alba.

Coquimbo sufrió contra Colo Colo en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport

El delantero, además, dejó una frase que no le gustó para nada a los hinchas albos: “La verdad es que hicimos un partido espectacular, lo hicimos con 7 jugadores que no venían jugando y a un alto nivel contra uno de los equipos más grandes del país”.

En Redes Sociales no le dejaron pasar su frase: “¿Cómo que ‘uno de los más grandes’?”, “Es EL más grande”, replicaron algunos forofos ante la declaración del trasandino que, sin duda, no tuvo ningún tipo de malicia.

Más allá del mal resultado, Coquimbo Unido ahora deberá dejar atrás rápidamente la derrota por la Liga de Primera y concentrarse en Copa Libertadores de América y Copa de la Liga, donde tendrá un calendario ajetreado y no se puede permitir el relajo.

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En síntesis

Coquimbo Unido perdió 3-1 frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

El delantero Lucas Pratto analizó la derrota del equipo pirata en la zona mixta.

Coquimbo Unido enfrentará próximos compromisos en Copa Libertadores y Copa de la Liga.