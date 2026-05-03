Universidad Católica igualó 2-2 ante Universidad de Concepción en un duelo que estuvo marcado por la lluvia, el roce y, especialmente, por las polémicas decisiones arbitrales que terminaron condicionando el trámite en Collao. Más allá del resultado, el foco quedó puesto en el juez Mario Salvo y sus determinaciones.

El encuentro arrancó con un golpe tempranero del local gracias a Agustín Urzi (3’), pero la UC logró reaccionar tras una jugada clave: un penal que no fue cobrado en primera instancia y que el VAR terminó otorgando. Matías Palavecino convirtió para el 1-1, en una acción que ya comenzaba a instalar el protagonismo del arbitraje.

Los cruzados incluso lograron dar vuelta el marcador con el tanto de Diego Corral (28’), pero el partido cambió por completo a los 31’, cuando José Salas fue expulsado por doble amarilla en una decisión que generó fuertes cuestionamientos desde la banca visitante.

Con un hombre menos y en una cancha pesada, la UC resistió como pudo hasta que en el minuto 81 llegó el empate de David Retamal. Sin embargo, más que el resultado, lo que quedó instalado fueron las dudas por el criterio arbitral en jugadas determinantes del compromiso.

Garnero explota contra el arbitraje tras el empate

Tras el encuentro, el técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, no ocultó su molestia en diálogo con TNT Sports, apuntando directamente a la expulsión de José Salas como el punto que cambió el partido y condicionó el rendimiento de su equipo.

“Estuvo muy mal amonestado (Salas), en la anterior (primera amarilla) él no hizo nada. Nos dejó con un jugador menos porque él quiso“.

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Garnero explota contra el arbitraje por polémica expulsión. (Foto: Photosport)

“No, no, después, obviamente con diez en el fútbol de hoy, que es muy dinámico, que se aprovechan bien los espacios, una cancha blanda nos costó. No pudimos, quizá, hacer transiciones como para poder generar ataques, pero estábamos defendiéndonos bien”, insistió.

Sin embargo, nuevamente disparó contra el juez central del compromiso: “Pero la complicación del juego no fue ni en el planteo ni en el rival. Fue porque nos quedamos con uno menos por un error gravísimo del árbitro”.

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“El equipo, con sus limitaciones, sobre todo por tener uno menos, hicimos un partido de mucha entrega. Nos faltó tener un poquito de precisión. La cancha estaba muy rápida para tener esa precisión, de poder generar un poco más de situaciones. Pero muy satisfecho con lo que hizo el equipo”, remató.

DATOS CLAVE

Universidad Católica y Universidad de Concepción empataron 2-2 en el estadio de Collao.

José Salas fue expulsado a los 31 minutos por el árbitro Mario Salvo.

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