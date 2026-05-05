Los "Gunners" hicieron un impecable partido frente a los "Colchoneros" y esperan por su rival en la gran final del certamen.

Arsenal selló su paso a la final de la UEFA Champions League tras imponerse por 1-0 a Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, cerrando la serie con un global de 2-1.

El equipo dirigido por Mikel Arteta mostró solidez en casa y supo controlar a un rival siempre incómodo como el conjunto de Diego Simeone, que no logró repetir el rendimiento mostrado en el empate 1-1 de la ida en el Wanda Metropolitano.

La diferencia llegó justo antes del descanso, cuando Bukayo Saka apareció en el minuto 44′ para marcar el único tanto del compromiso, desatando la euforia de los hinchas “Gunners” y encaminando la clasificación.

🇪🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal (2) 1-0 (1) Atlético de Madrid | Champions League, semifinal (vuelta)



REBOTE CORTO DE JAN OBLAK Y BUKAYO SAKA CONSIGUE LA VENTAJA ANTES DEL DESCANSOhttps://t.co/enO2R3LAn4 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) May 5, 2026

En el complemento, Arsenal administró la ventaja con inteligencia, mientras que el Atlético buscó sin claridad el empate que forzara el alargue, sin lograr romper la firme defensa local.

La final de la Champions League ya espera por Arsenal

Con la clasificación asegurada, Arsenal aguardará por su rival, que saldrá del duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.

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LONDON, ENGLAND – MAY 05: Viktor Gyoekeres of Arsenal controls the ball while under pressure from Antoine Griezmann and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Arsenal Stadium on May 05, 2026 in London, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

La gran final se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, a partir de las 12:00 horas, en un escenario que definirá al nuevo campeón de Europa.

DATOS CLAVE

Arsenal derrotó 1-0 al Atlético de Madrid, cerrando la serie global con 2-1.

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Bukayo Saka marcó el gol de la victoria en el minuto 44 del encuentro.