Javier Correa destapa por qué expulsaron a su hijo tras emotiva celebración en Colo Colo: “Estaba…”

Colo Colo vivió una jornada redonda en el Estadio Monumental, donde cerca de 35 mil espectadores se dieron cita en Macul parar ver el triunfo del Cacique ante Coquimbo Unido por 3-1.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no hizo un buen primer tiempo, pero se fue en ventaja al descanso con un penal de Maximiliano Romero. Coquimbo Unido empató en el complementó, pero un descomunal Javier Correa hizo doblete y le dio los tres puntos a Colo Colo.

Echaron al hijo de Correa. | Foto: Photosport

“Creo que nunca le aflojé, digamos, cuando me tocó pasar por un momento malo. Me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a la gente, a mis compañeros. Agradecido con dios que me da la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo. Eso es impagable”, analizó en zona mixta el delantero.

Correa, quien tuvo una emotiva celebración del 2-1 con su hijo Bautista, tuvo que explicar el curioso momento que se vivió y en donde su hijo fue retirado de la cancha: “Lo sacó porque estaba haciendo boludeces, con las mañitas que aprendió en Estudiantes de La Plata así que lo sacaron”, dijo entre risas.

Más allá del impasse, lo cierto es que Colo Colo es el exclusivo puntero de la Liga de Primera 2026 con 24 puntos, tres más que Deportes Limache. Ahora, los albos deben cambiar el switch y pensar en la Copa de la Liga donde este sábado enfrentan a Deportes Concepción.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz.

El delantero Javier Correa anotó un doblete y alcanzó el liderato con 24 puntos.

Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción este sábado por la Copa de la Liga.