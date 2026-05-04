¿Por qué los hinchas de Colo Colo se burlaron de Diego Sánchez? Aquí está el origen de los cánticos

Colo Colo se quedó con tres puntos de suma importancia en su lucha por conseguir la Liga de Primera 2026, toda vez que el día de ayer derrotó por 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

Como suele suceder en los partidos del cuadro pirata, uno de los protagonistas de Coquimbo Unido siempre es Diego ‘Mono’ Sánchez, quien con su histrionismo capta la atención tanto de los fanáticos coquimbanos como los de su contrincante.

La jornada de día domingo en el Estadio Monumental no fue la excepción y, el portero pirata, sufrió con los casi 35 mil espectadores que llegaron al recinto de Macul: “Baila, Mono baila” le cantaron después del 2-1 y del 3-1 que sentenció el compromiso.

Bro, pasó a apretar el emote en pleno penal ☠️☠️ pic.twitter.com/3Y3BRjkF0K — Triplete del Tano Ortiz (@nanittt0) May 4, 2026

¿Por qué los hinchas de Colo Colo se burlaron de Diego Sánchez? Justo antes de que Maximiliano Romero pateara el penal que pondría el 1-0, el portero pirata se puso a bailar en la línea del arco, pero no le sirvió de absolutamente nada.

Lo bueno es que ‘Mono’ Sánchez se lo tomó de buena manera y aseguró que las burlas son ‘parte del espectáculo’ e incluso resaltó a la hinchada colocolina por portarse bien con los cerca de 100 hinchas coquimbanos que llegaron a Pedrero.

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Coquimbo Unido no tiene tiempo para derramar lágrimas y ahora deberá pensar en la Copa Libertadores de América, donde este jueves recibirá a Universitario de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido ante 35 mil espectadores en el Estadio Monumental.

El portero Diego Sánchez realizó bailes en la línea antes del gol de Maximiliano Romero.

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