La planificación de Universidad de Chile sufrió un duro golpe administrativo que ha desatado molestias en el Centro Deportivo Azul (CDA) luego de que la fecha 13 de la Liga de Primera donde la U tenía que recibir a O’Higgins, se suspendió.

Aunque en la dirigencia estudiantil comprenden que el duelo ante el Capo de Provincia debió postergarse por la participación de los celestes en la Copa Sudamericana, la nueva fecha elegida ha generado una indignación total.

El nudo del conflicto radica en que el encuentro se reprogramó para el miércoles 10 de junio, justo cuando la Selección Chilena se encuentre disputando sus amistosos internacionales ante Portugal y la República del Congo (6 y 9 de junio).

Para el cuerpo técnico azul encabezado por Fernando Gago, jugar en esta ventana es un “castigo” deportivo, ya que corren serio riesgo de perder a varios jugadores considerando el buen nivel mostrado en los últimos partidos.

Nombres como Fabián Hormazábal y Javier Altamirano son fijas en la órbita de Nicolás Córdova. A estos jugadores podrían sumarse Agustín Arce, volante del paladar del DT, quién lo tuvo en el Mundial sub 20 y fue nominado al amistoso ante Perú que se disputó en La Florida.

La U depende de Nicolás Córdova

Publicidad

También podrían entrar en esta convocatoria, Marcelo Morales, quién está en un excelente nivel desde que llegó a préstamo a la U e Ignacio Vásquez, también seleccionado sub 20 y que se quedó sin Mundial en el último minuto.

Además, el mediocampista Lucas Romero también asoma como posible convocado en la Selección de Paraguay.

Esta acumulación de ausencias obligaría a la U a presentarse con una “formación de emergencia” en un duelo donde los puntos son vitales para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Publicidad

¿Desventaja competitiva?

Si bien en Rancagua también podrían sufrir bajas por convocatorias, en la directiva universitaria la postura es tajante: el impacto en el esquema titular de la U es significativamente mayor. Jugar sin sus figuras internacionales representa, a juicio del club, una desigualdad injusta en la competencia.

Por ahora, la planificación deportiva está en el aire mientras la dirigencia evalúa pasos a seguir para intentar mitigar el daño de una decisión que los obliga a resolver un rompecabezas táctico en el momento más inoportuno de la temporada.