Fernando Solabarrieta fustiga a Javier Correa en Colo Colo: “Es una falta de respeto”

Colo Colo logró tres puntos claves en lo que es la lucha por el título, en el que los ‘Albos’ derrotaron por 3-1 a Coquimbo Unido y quedaron solitarios en la punta del torneo nacional.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y habló de Javier Correa, a quien a pesar de haber anotado un doble, no está para nada convencido del rendimiento del argentino en Colo Colo.

“Lleva cuatro goles y es el goleador de Colo Colo, le saca cada provecho Correa, hace un gol cada 30 días y le saca cada provecho al gol que hace”, comienza señalando Solabarrieta.

Siguiendo en aquello, el comunicador manifiesta su molestia por lo que son los dichos del delantero argentino después de sus goles, en la que no le gusta que le ensalcen mucho sus goles, tras lo que ha sido su bajo rendimiento en este 2026.

Correa vive un buen momento | FOTO: Photosport

“El otro día ‘ah qué tenemos huevos, nosotros el esfuerzo y sacrificio que hacemos por eso es tan difícil para mí’ llevas dos goles en todo el año, no me hue…”, remarca.

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Concluyendo, Solabarrieta siente que deben bajarse las revoluciones por las actuaciones de Javier Correa en esos últimos dos duelos, ya que para él, el argentino se mantiene muy al debe en Colo Colo.

“El nueve de Colo Colo lleva cuatro goles en todo el campeonato y en esa posición jugó Carlos Caszely, es una falta de respeto”, cerró.

En Síntesis

Fernando Solabarrieta criticó el rendimiento de Javier Correa pese a sus cuatro goles en el torneo.

criticó el rendimiento de pese a sus cuatro goles en el torneo. El periodista cuestionó que el delantero argentino promedia apenas un gol cada 30 días actualmente.

actualmente. Solabarrieta calificó de falta de respeto comparar a Correa con el histórico goleador Carlos Caszely.