Tras Chile vs. Argentina: así queda el Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17

La selección chilena logró un vibrante empate 2-2 ante Argentina en el cierre del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17, lo que le permitió a La Rojita avanzar como puntera a semifinales y quedar a un paso del Mundial de Marruecos.

En el Estadio Ameliano Villeta, las dirigidas por Vanessa Arauz golpearon de entrada a los 3 minutos con un zurdazo de Antonella Martínez, pero Argentina rápidamente logró la igualdad tras anotación de penal de Mercedes Diz a los 10’.

En el segundo tiempo, un desajuste en la defensa le permitió a Josefina Galarza controlar un balón y definir dentro del área para el 2-1 de las albicelestes.

Pese a la desventaja, la selección chilena femenina no se quedó en vocación ofensiva y se fue con todo en busca del empate, que logró a los 82’ tras un espectacular remate de media distancia de la propia Antonella Martínez, quien selló la clasificación de Chile a semifinales.

Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh

Tabla Sudamericano Femenino Sub-17: ¡Chile a semifinales!

Con este empate, la Selección Chilena Femenina Sub-17 cerró la fase de grupos en el primer lugar y avanzó a semifinales del Sudamericano, instancia donde buscará su clasificación al Mundial enfrentando a Venezuela, segundo del Grupo B, el próximo miércoles 6 de mayo.

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Si logra imponerse en esa llave, Chile asegurará directamente su cupo a la cita planetaria de Marruecos. En caso de caer en semifinales, todavía tendrá una segunda oportunidad: disputará un repechaje frente a una de las selecciones que terminaron en el tercer lugar de su grupo, en busca de uno de los últimos boletos al Mundial.