¡No es Javier Correa! Ivo Basay elige a la verdadera fugura de Colo Colo: “Esos jugadores se hacen notar”

Colo Colo está en lo más alto de la Liga de Primera 2026 tras el tremendo triunfo ante Coquimbo Unido por 3-1 el día de ayer, donde Maximiliano Romero y Javier Correa en dos oportunidades anotaron para darle el triunfo a los albos.

Cuando el partido parecía que terminaba en empate, el Cacique sacó las garras y esto fue celebrado por Ivo Basay en Círculo Central: “Después de mucho tiempo vi a un Colo Colo no tan claro quizás, pero que fue a buscar el partido”, dijo.

El ex delantero de los albos en la década de los 90 celebró el ingreso de Claudio Aquino: “Yo lo dije la otra vez: Aquino no es un tipo que corra mucho, pero tiene ese último pase y es el único en el mediocampo que tiene esa habilidad”, puntualizó.

Colo Colo es el puntero de la Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport

En el cierre, Basay cree que es indispensable la presencia de jugadores como Aquino, quienes aportan un toque de magia que otros jugadores albos actualmente no tienen: “Ese tipo de jugadores en Colo Colo se hacen notar”, concluyó.

Claudio Aquino ha sido resistido por gran parte de los hinchas de Colo Colo desde su llegada, pero el día de ayer fue absolutamente clave para que los albos consiguieran tres puntos importantes en la lucha por el título de la Liga de Primera 2026.

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Ahora, el equipo dirigido por Fernando Ortiz deberá pasar rápidamente la página y pensar en el compromiso ante Deportes Concepción de este sábado, válido por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido con goles de Maximiliano Romero y Javier Correa.

El mediocampista Claudio Aquino fue clave para el triunfo tras ingresar desde el banco.

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