Diego ‘Mono’ Sánchez sorprende y reacciona a la burla de los hinchas de Colo Colo: “La gente…”

Colo Colo sacó adelante un partido de extrema dificultad ante Coquimbo Unido, donde se impuso por 3-1 sobre Coquimbo Unido con un verdadero partidazo de Javier Correa, quien aportó con dos goles al triunfo albo.

Los cerca de 35 mil espectadores que llegaron al Estadio Monumental tuvieron su partido aparte con Diego ‘Mono’ Sánchez, a quien constantemente le cantaron ‘baila, Mono baila’ en señal de burla por la personalidad del portero.

Mono Sánchez en su estilo. | Foto: Photosport

Lejos de tomárselo de mala manera, el arquero de Coquimbo Unido fue consultado en zona mixta por las burlas de los hinchas albos y su respuesta generó una gran sorpresa: “Me encanta, está bien. Es parte de, es parte del show”

“No tengo nada que decir, la gente se portó muy bien y se portó muy bien con la gente de Coquimbo también. Lo que me griten da lo mismo, está bien”, complementó sobre el trato que recibieron los cerca de 100 hinchas coquimbanos que estuvieron en el sector Magallanes.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo es líder exclusivo de la Liga de Primera 2026 con 24 puntos, mientras que Coquimbo Unido cerró una semana para el olvido tras haber caído ante Deportes Tolima por Copa Libertadores y ahora ante el Cacique.

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En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido ante 35 mil espectadores en el Estadio Monumental.

El delantero Javier Correa lideró el triunfo albo tras anotar dos goles ante el cuadro pirata.

Colo Colo es líder exclusivo de la Liga de Primera 2026 con 24 puntos totales.