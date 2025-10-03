Dramatismo puro. La selección chilena vivió un verdadero papelón en el Nacional tras caer agónicamente 2-1 ante Egipto. Pese a la derrota, el equipo de Nicolás Córdova, que sigue mostrando muy poco futbolísticamente, logró su boleto para los octavos de final del Mundial Sub 20 sólo por tarjetas amarilllas, de acuerdo al criterio de la FIFA.

Ante los africanos, el técnico Nicolás Córdova dispuso de un fuerte cambio táctico y pateó la pizarra con un novedoso once inicial. La propuesta resultó de entrada, porque a los 27 minutos, el volante Nicolás Cárcamo abrió la cuenta con un soberbio remate colocado desde fuera del área.

De ahí en más, el ‘Equipo de Todos’ intentó acercarse a portería rival pero careció de contundencia en los metros finales a pesar que por largos pasajes fue superior de Egipto. No obstante y como suele pasar, la mala suerte de Chile llegó apenas iniciado el segundo tiempo.

La Roja jugará en Playa Ancha en los octavos de final del Mundial Sub 20 (Photosport).

Dos cabezazos en el área le permitieron a Ahmed Abdin llegar al empate 1-1 a los 2 minutos del segundo tiempo, lo que encendió todas las alarmas en la selección chilena que jugó con el resultado al límite.

El drama llegaría en el último minuto 90+5′ cuando Omar Khedr clavó un magnífico tiro libre y sentenció el 2-1 para los africanos del norte. De ahí en más la incertidumbre fue total pero en definitiva y de acuerdo al criterio FIFA, la Roja logró avanzar segundo del Grupo A a octavos de final gracias al desempate de tarjetas amarillas. Al borde del papelón.

Cuándo jugará Chile en octavos de final del Mundial Sub 20

Pese a la derrota, la selección chilena logró amarrar el segundo lugar del Grupo A con 3 puntos, detrás de la campaña perfecta de Japón (9 puntos), y ahora deberá esperar al 2° del Grupo C para chocar el próximo 7 de octubre en Valparaíso.