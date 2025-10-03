La Selección Chilena Sub 20 está disputando un partido por la tercera fecha del Mundial Sub 20 enfrentando a la Selección de Egipto en un repleto Estadio Nacional.
El compromiso ante Los Faraones ha generado gran expectación entre los hinchas chilenos, que esperan ver a su al combinado criollo que dirige Nicolás Córdova abrochar su clasificación a octavos de final del certamen planetario.
Javier Cárcamo hace explotar las redes tras su gol ante Egipto
Y si bien el equipo chileno no ha mostrado su mejor nivel colectivo, todas las miradas y los elogios de los primeros 45 minutos se los llevó un solo jugador: Javier Nicolás Cárcamo Cifuentes, que pertenece a las filas de Huachipato.
El mediocampista, que viste la camiseta número 6 del Equipo de Todos, fue un todo terreno en el equipo, pidiendo siempre el balón y estando en las dos áreas del terreno de juego.
Su brillante actuación fue coronada en el minuto 27, cuando tomó la pelota fuera del área y sacó un espectacular remate rasante que se clavó junto al poste del arco egipcio, marcando un verdadero golazo que desató la euforia de los miles de hinchas presentes.
Su despliegue y su gol no pasaron desapercibidos en las redes sociales, donde su nombre se convirtió rápidamente en tendencia.