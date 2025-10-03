La Selección Chilena Sub 20 está disputando un partido por la tercera fecha del Mundial Sub 20 enfrentando a la Selección de Egipto en un repleto Estadio Nacional.

El compromiso ante Los Faraones ha generado gran expectación entre los hinchas chilenos, que esperan ver a su al combinado criollo que dirige Nicolás Córdova abrochar su clasificación a octavos de final del certamen planetario.

Javier Cárcamo hace explotar las redes tras su gol ante Egipto

Y si bien el equipo chileno no ha mostrado su mejor nivel colectivo, todas las miradas y los elogios de los primeros 45 minutos se los llevó un solo jugador: Javier Nicolás Cárcamo Cifuentes, que pertenece a las filas de Huachipato.

El mediocampista, que viste la camiseta número 6 del Equipo de Todos, fue un todo terreno en el equipo, pidiendo siempre el balón y estando en las dos áreas del terreno de juego.

Su brillante actuación fue coronada en el minuto 27, cuando tomó la pelota fuera del área y sacó un espectacular remate rasante que se clavó junto al poste del arco egipcio, marcando un verdadero golazo que desató la euforia de los miles de hinchas presentes.

Segundos antes que Javier Cárcamo decretara el 1 a 0 parcial de Chile vs Egipto | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Su despliegue y su gol no pasaron desapercibidos en las redes sociales, donde su nombre se convirtió rápidamente en tendencia.

Algunos de los comentarios de los hinchas chilenos: