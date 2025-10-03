El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello reaccionó en duros términos a los dichos de Nicolás Córdova quien fustigó a la prensa por las críticas tras la derrota de la selección chilena a manos de Japón en el Mundial Sub 20.

En conversación con Bolavip Chile, el creador de ‘La Hora de King Kong’ comparó a Córdova con un otrora entrenador de la Roja: “Me recordó a Luis Santibáñez. Es un Luis Santibáñez con buenos modales, porque anda preocupado de la prensa, lo que dice la prensa… pero la prensa no comete tres penales en dos partidos. La prensa no se pierde cuatro mano a mano, la prensa no lo pierde en velocidad con Japón, la prensa no tiene dificultades mecánicas”, lanzó el comentarista radial.

En esa línea argumentó que “yo sé que la presión es muy grande. Un entrenador tiene que lidiar con eso y no es fácil que le estén puteando en todos lados”.

Guarello critica la postura de Córdova: “Estar rapiñando…”

Uno de los momentos más tensos entre Córdova y la prensa fue la medición de métricas. El DT aseguró tener datos y estadísticas totalmente distintas a los medios. “Es que lo de las métricas es una trampa retórica, porque resulta que te estás jugando en un montón de números que pueden salir de un partido, pero no estás hablando en esencia de cuántas ocasiones te generaste, cuántas convertiste, cuántos son productos de tu propio funcionamiento, cuántos son productos simplemente de azares, de errores”, argumentó Guarello.

“Hay una que tiene Rossel que es una pelota que le rebota en la espalda, no es una jugada producto de la mecánica del juego. Entonces, esto de las métricas, además estar rapiñando porcentajes de posesión contra Japón o contra Nueva Zelanda…”, apuntó.

El periodista nacional recordó una frase de César Luis Menotti para comparar el escenario que vive Córdova al mando de la selección juvenil. “Menotti vivía peleando con la prensa. Menotti decía que el 98% de los periodistas no sabían nada de fútbol… Cuando empiezas con los números, con las posesiones, terminas rescatando cualquier cosa y te olvidas de lo esencial. Si el partido lo perdiste, es que el rival se vio mejor. Hay una sensación de cómo juega el rival y cómo juegas tú. Eso es todo”, cerró.