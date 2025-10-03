La Selección Chilena está sacando la tarea adelante frente a Egipto. Pese a los inconvenientes por las bajas que dejó el partido pasado, el equipo de Nicolás Córdova logró romper el cero ante los africanos.

Fue en el minuto 27′ del primer tiempo cuando Nicolás Cárcamo tomó de lleno el balón desde fuera del área y logró dejarlo en el fondo del pórtico de Ahmed Mohamed.

El jugador de Huachipato logró desatar el grito de más de 40.000 almas que llegaron en esta tercera fecha al Estadio Nacional. Triunfo parcial importantísimo para La Roja que está logrando la clasificación.

Revisa acá el golazo de Nicolás Cárcamo para La Roja Sub 20

Con este triunfo parcial, más la derrota momentánea de Nueva Zelanda a manos de Japón en Valparaíso, Chile lograría quedarse con el segundo puesto del grupo A y así avanzar de fase.