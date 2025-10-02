Estados Unidos consiguió un tremendo triunfo sobre Francia en el Mundial Sub 20 Chile 2025. Cuando el partido parecía terminar en empate, los tres tantos del cuadro norteamericano llegaron en el minuto 85′ y 89′ y en los 92’… e incluso pudieron anotar más.

Los dirigidos por Marko Mitrovic sorprendieron a la poderosa escuadra europea, una de las favoritas a ganar el certamen, recién en el minuto 85′.

Zavier Gozo recibió una gran asistencia por parte de Brennan, para así batir la resistencia del portero “Galo” y abrir la cuenta cuando el empate sin goles parecía casi sentenciado.

Estados Unidos no tuvo piedad con Francia. Cuando el encuentro parecía terminar empatado en cero, los norteamericanos marcaron ni uno, ni dos sino que tres goles en solo 7 minutos. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Solo tres minutos después, Brooklyn Raines puso el 2 a 0 que selló el triunfo de los norteamericanos y por si fuera poco Marcos Zambrano decretó el definitivo 3 a 0 en el 92′, dejándolos así como sólidos líderes del grupo E con seis unidades.

Francia por su parte, sigue segundo con tres puntos a falta del duelo entre Sudáfrica y Nueva Caledonia.

¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Estados Unidos y quiénes son sus rivales?

Estados Unidos finalizará la fase de grupos enfrentando a su par de Sudáfrica este domingo 5 de octubre desde las 17:00 horas.

En tanto, los “Galos” harán lo propio ante la Selección de Nueva Caledonia el mismo día y a la misma hora.

Así está la tabla del Mundial Sub 20