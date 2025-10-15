Marruecos hizo historia en el Elías Figueroa. El cuadro africano logró meterse por primera vez en una final, dejando en el camino a Francia en este Mundial Sub 20 Chile 2025.

A los 32′, Zabiri ejecutó un tiro desde los doce pasos tras una falta penal favorable a Marruecos. El balón fue muy ajustado al palo izquierdo del golero Lisandru Olmeta, quien para su mala fortuna, terminó metiendo la pelota en arco propio tras un desafortunado rebote.

Los “Galos” no se echaron atrás y buscaron a como dé lugar el empate. Fue recién a los 59′ que Lucas Michel, tras recibir una pelota muy solo en frente de la valla marroquí, logró marcar el 1 a 1 parcial que les aseguraba forzar el partido a la prórroga.

En los últimos minutos del segundo tiempo de la prórroga, Djylian N’Guessan tuvo el 2 a 1 que le daba el paso a la final a Francia, pero en un enredo, el balón terminó siendo salvado por los africanos que impidieron la caída de su pórtico de milagro.

La escuadra europea reclamó una posible mano mediante la tarjeta verde. Sin embargo, el juez revisó a jugada y no detectó acto ilícito que pudiera cambiar el destino del encuentro en los últimos suspiros.

El primer finalista del Mundial Sub 20 se definió a penales

El Bahraoui anotó el primero para los marroquíes desde la definición a los doce pasos, mientras que Michel emparejó las acciones para Francia. Boumassaoudi aventajó a los africanos y Beyuku falló para los “Galos”, dejando a Marruecos en ventaja por 2 a 1.

Zabiri la picó a lo Panenka para poner el 3 a 1 y Elías Zidane logró descontar para su escuadra: 3 a 2. Olmeta logró contener el cuarto tiro de los marroquíes dejando a Francia con la esperanza de emparejar, cosa que Bernardeau logró al siguiente disparo.

El Haddad logró anotar para su escuadra y forzar a los franceses al último tiro, dejándole toda la presión a Kangoura que logró definir al palo derecho del portero El Mesbahi.

Marruecos hace historia y se mete en la final del Mundial Sub 20 (Foto: Photosport)

En el shootout, Byar puso las acciones 5 a 4, pero N’Guessan dejó el balón en los guantes del golero africano, sellando así el paso de Marruecos a la gran final del Mundial Sub 20.