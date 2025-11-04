El Mundial Sub 17 ya arrancó y Chile también está entre las 48 selecciones que forman parte de este torneo de forma inédita, ya que aumentó considerablemente la cantidad de clasificados.

Esta cita planetaria se está llevando a cabo en Qatar y La Roja que dirige Sebastián Miranda es parte del Grupo K, donde mañana (miércoles) debuta ante uno de los favoritos para llevarse el trofeo: Francia.

Así es, la Selección Chilena arrancará contra Les Bleus, para luego enfrentar a Uganda (08/11) y Canadá (11/11).

Cabe recordar que el Equipo de Todos se clasificó al Mundial como cuarto en el último Sudamericano, que se realizó entre marzo y abril en Colombia.

En esta ocasión todos los partidos de Chile Sub 17 serán transmitidos de forma gratuita por televisión abierta para todo el país.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Francia vs Chile?

El debut de Chile ante Francia será este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas en la cancha 7 del ASPIRE Academy, Doha.

¿Cómo ver EN VIVO por TV el partido de Francia vs Chile?

Este partido será transmitido en vivo por la señal abierta de Chilevisión, así como en su señal online y en la plataforma gratuita Pluto TV.

También estará disponible en DSports (canales 610 y 1610), en DGO y Amazon Primer Video (con suscripción).

La Roja Sub 17 está lista para su debut en el Mundial de Qatar. (Foto: FFCh)

En síntesis