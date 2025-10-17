Argentina y Marruecos serán los grandes animadores de la final del Mundial Sub 20 2025 que se está desarrollando en Chile. Estas selecciones dejaron en el camino a Colombia y Francia respectivamente, quienes se verán las caras este fin de semana en un partido por el tercer puesto del certamen.

La Albiceleste derrotó a la escuadra cafetalera por la cuenta mínima en el Estadio Nacional. El gol lo anotó Mateo Silvetti a los 72′.

En tanto, los Galos cayeron ante los marroquíes e una infartante definición desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En el shootout, Djylian N’Guessan erró para Francia y dejó a Marruecos en la final.

Por ello, serán Colombia y Francia los equipos que disputen el partido por el tercer puesto del Mundial Sub 20, certamen que ha dejado varias sorpresas en el camino, como la temprana eliminación de Brasil en la fase de grupos.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

El partido entre Colombia y Francia por el tercer lugar del Mundial Sub 20 Chile 2025, se jugará este sábado 18 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez.

El Mundial Sub 20 de Chile llega a su etapa final este fin de semana (Foto: Photosport)

¿Quién transmite EN VIVO el partido entre Colombia y Francia?

El partido por el tercer puesto entre Galos y Cafeteros por el tercer puesto del Mundial Sub 20, no tendrá transmisión por TV abierta para el territorio chileno.

Sin embargo, será DSports el canal que, mediante suscripción de pago, estará a cargo de llevar la acción de este gran encuentro.

A su vez, para ver el partido vía streaming EN VIVO, se podrá hacer a través de la app de DGO también mediante suscripción.