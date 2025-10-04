Tras la clasificación al límite de la selección chilena a los octavos de final del Mundial Sub 20 pese a caer en la agonía ante Egipto en el cierre del Grupo A, este sábado el certamen de la categoría definirá el destino de otros dos grupos. definir otros dos grupos en el certamen juvenil.

Para esta jornada, la Copa del Mundo Sub 20 ofrece dos tremendos partidos para definir los grupos C y D. Primero, España se matará con Brasil en el Estadio Nacional desde las 17:00 horas, al mismo tiempo que Marruecos sella su clasificación ante México.

Más tarde en horario estelar, será el turno del Grupo D, donde Argentina se medirá con Italia en Valparaíso y Cuba cerrará su participación ante Australia en Santiago.

Italia necesita un triunfo para quedarse con el Grupo D del Mundial Sub 20 (Photosport).

El partido del Mundial Sub 20 que irá GRATIS este sábado 4 de octubre

Y precisamente el duelo entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Azzurra’ será el que los hinchas podrán disfrutar gratis por TV abierta HOY sábado 4 de octubre.

Argentina llega con puntaje perfecto al cierre de la fase de grupos con 6 puntos y definirá el primer lugar de la tabla de posiciones ante una Italia que con 4 puntos buscará dar la sorpresa ante el sólido equipo de Diego Placente.

El duelo es crucial para ambas selecciones ya que quien termine en el primer lugar del grupo enfrentará a uno de los mejores terceros, mientras que el segundo puesto irá con el ganador del Grupo E (Estados Unidos, Francia o Sudáfrica).

El choque entre Argentina e Italia se disputará desde las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa Brander del cerro Playa Ancha en Valparaíso. Se espera un lleno total.

Dónde ver Argentina vs Italia en el Mundial Sub 20

El duelo entre Argentina e Italia podrás verlo de forma 100% gratuita en TV a través de Chilevisión y también por chilevisión.cl y la APP MiCHV.

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20