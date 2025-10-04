La selección chilena sub 20 que juega el Mundial de la categoría cayó derrotada 1-2 ante su similar de Egipto, pero por un milagro reglamentario, el equipo nacional avanzó a los octavos de final ubicándose en el segundo lugar del Grupo A pese a perder dos partidos.

Una vez finalizado el encuentro, Nicolás Córdova, fiel a su estilo, no sólo afirmó que La Roja jugó bien, además emplazó al periodismo a que le den las gracias por ser un técnico que habla de fútbol.

El que se cansó de tanta payasada, fue Danilo Díaz, que en su tribuna de Radio ADN habló sin pelos en la lengua: “Chile debería estar eliminado. Desde el juego, no mereció pasar a octavos de final“.

El Tenor del Pueblo rebatió al entrenador de la selección chilena asegurando que “nunca pudo ser mejor que sus rivales. Con Nueva Zelanda fue un pelo mejor, pero lo ganó por un error del rival”.

Recordemos que Chile sólo pudo vencer a Nueva Zelanda 2-1, para luego caer con Japón 0-2 y Egipto 1-2 en el Estadio Nacional.

Danilo Díaz asegura que Chile no mereció clasificar.

Danilo Díaz apunta a la delantera de la selección chilena

“¿Los delanteros nuestros han anotado? No. Millán, Garguez y Carcamo han anotado. Nuestros delanteros y extremos no han anotado. Chile no se genera ocasiones de riesgo“, cerró el experimentado periodista.