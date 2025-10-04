No cabe duda que la relación entre Nicolás Córdova, el entrenador de la selección chilena sub 20, y los medios de comunicación está en su peor momento.

Todo comenzó con la molestia del DT luego de las críticas recibidas ante Japón y todo se acrecentó con la derrota de la Roja ante Egipto y las inexplicables declaraciones del estratega donde pidió que la prensa le agradezca porque es un DT que habla de fútbol.

Fiel a su estilo, Johnny Herrera cruzó con todo al entrenador nacional y en su tribuna de Todos Somos Técnicos de TNT disparó con todo: “¿Cuál es el mérito que tiene Córdova para ser técnico de la selección?”

El ídolo de Universidad de Chile tomó aire, y volvió a la carga: “Yo no conozco ningún técnico que no sea preparado. De los buenos que me mencionaron a mí, y los que uno podría pensar que podrían estar en la selección, no conozco ninguno que no esté preparado”.

Agregando que “conocí técnicos que trabajaban espectacular en la semana, cursos aquí y allá, pero eso no te dice nada“.

Johnny Herrera le da duro a NIcolás Córdova.

La estocada final de Johnny Herrera a Nicolás Córdova

El comentarista sentenció que más que darle gracias a Córdova, él debería estar claro de una cosa primordial. “Dirigió la Sub 20, y si Chile no era local, no clasificaba al Mundial”, cerró.