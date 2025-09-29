Este lunes arranca el Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde debuta una de las selecciones favoritas para quedarse con esta edición de la cita planetaria. Hablamos de Francia que enfrenta esta tarde a Sudáfrica en Rancagua.

Les Bleus quieren comenzar con el pie derecho, teniendo un equipo con varios jugadores interesantes, pese a la ausencia de las figuras más vistosas, como Désiré Doué del Paris Saint-Germain.

Pero hay otros nombres prometedores que sí están presentes en nuestro país, como el defensa Elyas Zidane del Real Betis -hijo de la leyenda Zinedine Zidane-, el también zaguero Noham Kamara del PSG, el delantero Tadjidine Mmadi del Olympique de Marsella, entre otros.

Su entrenador es el exfutbolista francés Bernard Dioméde, quien fue campeón del mundo en Francia 1998 y desde 2015 encabeza un proyecto en las selecciones menores de su país.

Al frente estará la Selección de Sudáfrica, que son uno de los cuatro representantes del continente africano en este torneo. La principal figura de los los ‘Bafana Bafana’ es el defensor Tylon Smith que milita en el Queens Park Rangers del Championship en Inglaterra.

Francia y Sudáfrica se enfrentan este lunes en Rancagua. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Francia vs Sudáfrica?

El partido entre Francia y Sudáfrica por la primera fecha del Grupo E se disputa este lunes 29 de septiembre desde las 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver por TV y streaming este partido del Mundial Sub 20?

Este partido será transmisión exclusiva de Directv a través del canal DSports+ (señal 613 y 1613). Mientras que en streaming se podrá ver a través de la plataforma DGO.