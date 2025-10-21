Este domingo 19 de octubre finalizó el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde la sorprendente selección de Marruecos alzó el título tras vencer sin ninguna complicación a Argentina por 2 goles a 0. Yassir Zabiri se matriculó con los dos tantos a los 12′ y 29′. El primero, fue una verdadera obra de arte de tiro libre.

El presidente de la Real Federación Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, dejó picantes declaraciones sobre el duelo en donde su equipo Sub 20 conquistó el primer Mundial de su historia en cualquier categoría.

“En Chile dije una sola cosa a sus colegas: para que Argentina gane esta final debería matarnos a todos, y yo el primero, y matarlos a ustedes los jugadores y el equipo técnico, porque si tenemos a diez jugadores y un arquero vamos a ganar”, declaró el mandamás en un encuentro de la delegación marroquí que participará en el Mundial Sub 17 de Qatar.

El “bélico” mensaje del presidente de la Federación de Fútbol Marroquí

Luego, se dirigió a los jugadores de su escuadra diciendo tajantemente: “Hay que morir en el campo, la actitud no es un eslogan. No hay que complicarse con filosofías, hay que jugar plenamente la competición con un solo objetivo: volver como sus colegas con esta copa. Y tienen la posibilidad de hacerlo. Tenemos un problema con la actitud y es que hemos censurado la ambición”.

Marruecos conquistó el Mundial Sub 20 tras vencer por 2 a 0 en la gran final a Argentina (Foto: Photosport)

Además, recordó los enormes logros futbolísticos que ha logrado el país en los últimos años: “El equipo nacional se clasificó a la Copa del Mundo de 2026 y para el marroquí es algo normal y evidente. Pero cuando habéis ganado la copa africana, los marroquíes se alegraron”.

Finalmente, volvió a hablarles con bastante claridad a los jóvenes de la Sub 17, pidiéndoles que repitieran la histórica proeza: “Más de un millón de marroquíes salieron a las calles en la madrugada del lunes para celebrar la hazaña del equipo sub 20 cuando ganó el Mundial de Chile“.