Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20 de forma inapelable ante Marruecos, selección que fue más que superior a los trasandinos en dicho compromiso. Los africanos parecieron ser locales en un repleto Estadio Nacional, en donde los fanáticos chilenos apoyaron en gran mayoría al cuadro que resultó campeón.

Es por esta razón que desde más allá de la cordillera no están para nada contentos, ya que prácticamente todo el coloso de Ñuñoa “se burló” de la caída de la Albiceleste en la final de la cita planetaria, por lo que las reacciones desde Argentina no han sido para nada positivas.

Una de ellas vino por parte del periodista trasandino, Jero Torres Santoro en el programa Consejo de Fútbol del canal de stream AZZ de Flavio Azzaro, donde lanzó su crítica sin tapujos: “La única alegría que tiene el pueblo chileno es que pierda la Selección Argentina en su país. El año que viene van a tener que ver a todos sus compañeros de Conmebol jugando el campeonato del Mundo y ellos van a tener que seguir en su casa”.

Jero Torres Santoro se gana el odio de Chile

Pero esta vez sus dichos fueron más allá, por lo que respondió a supuestos comentarios de fanáticos nacionales quienes se habrían burlado de la situación económica que atraviesa el vecino país, hecho que el comunicador replicó con aún más fuego.

“Hay una buena parte del público chileno insultándome por mis comentarios post final del Mundial Sub 20, por eso quiero aclarar algo importante: me están remarcando que ellos comen 3 veces al día, algo que en realidad deberá ser a favor de Argentina…”, dijo a través de su cuenta de X.

¿Probaron la comida chilena? Mamá, qué desgracia comer 3 veces al día eso…”, disparó el comunicador.

De momento, sus descargos siguen generando el repudio total de los fanáticos nacionales con quienes sigue enfrascándose en discusiones.