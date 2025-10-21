El Mundial Sub 20 Chile 2025 llegó a su fin este domingo 19 de octubre con Marruecos consagrándose como gran campeón de la cita planetaria realizada en nuestro país. Pese a tratarse de la gran final, en las gradas no dejó de ocurrir una polémica que ocurrió durante prácticamente todos los encuentros del certamen.

Fueron más de 40.000 almas las que presenciaron este histórico compromiso disputado en el Estadio Nacional y, en general, la asistencia a cada partido estuvo más que notable, en parte, gracias al bajo costo de las entradas que se vendieron -en buen chileno- como pan caliente desde que salieron a la venta hace varios meses.

Si bien eso fue motivo de orgullo para el fútbol de nuestro país, todo lo contrario pasó cuando muchos intentaban encontrar su asiento correspondiente, tarea que a más de alguno se le complicó más de la cuenta.

Al debe: la vergüenza de Chile en el Mundial Sub 20

Una de los grandes papelones que quedaron marcados desde el inicio del torneo fue el pésimo estado de los baños, al menos en el Estadio Nacional, recinto deportivo más importante de Chile.

Pero el otro gran papelón que, de cierto modo pasó algo colado, fue que los asientos numerados se respetaron bien poco, cosa que no pudo remediarse durante las más de tres semanas que duró el torneo.

BOLAVIP fue testigo de ello en la gran final desde el sector Andes. Muchos hinchas, quienes llegaron pocos minutos antes del encuentro, llegaban a sus asientos correspondientes pero estos ya estaban utilizados por otro espectador, claramente no respetando el número de asiento que habían comprado.

Incluso ya iniciado el encuentro, hubo varios reclamos y discusiones entre hinchas presentes en dicho sector, por lo que a los acomodadores y personal de seguridad, no les quedó de otra más que reubicar a decenas de fanáticos en algún otro puesto disponible, muchas veces no con la comodidad que cada uno había seleccionado previamente.

El balance del Mundial Sub 20

Dentro de todo, el espectáculo deportivo se desarrolló en completa normalidad durante cada uno de los partidos. Si bien cosas como esta no lograron empañar el evento, es muestra de que aún falta algunas cosas por mejorar como público futbolero.