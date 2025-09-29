En Argentina apagaron el fuego con bencina. Esto por los dichos de una de las figuras de La Albiceleste tras el debut en el Mundial Sub 20, donde anoche vencieron por 3-1 a Cuba en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

El público chileno que asistió a la doble jornada en Playa Ancha no tardó en revivir la rivalidad con los trasandinos, pifiando el himno nacional argentino y también cada vez que sus jugadores tocaban el balón.

Pese a la postura de los asistentes, el combinado que dirige Diego Placente se impuso por 3-1 a Cuba con goles de Alejo Sarco (3′ y 41′) e Ian Subiabre (90′), subiendo al primer lugar del Grupo D.

Pero tras el pitazo final vino lo más polémico, ya que una de las figuras de esta selección argentina habló con DSports en la flash interview y se refirió al ambiente en el estadio.

Se trata del lateral Juan Villalba, quien lanzó provocadoras frases respecto a la rivalidad con Chile.

“Es lindo venir a jugar acá y que te chiflen en un país vecino con la rivalidad que hay… creo que es lindo poder jugar acá y que te chiflen”, comenzó diciendo el jugador de 19 años.

“Nosotros lo disfrutamos y demostramos que estamos para más”, completó quien pertenece a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mira el VIDEO a continuación:

¿Cupando vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20?

El próximo partido de la Abiceleste es contra Australia el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas en el mismo Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Mientras que su último partido en Valpo será frente a Italia el sábado 4 a la misma hora por el cierre del Grupo D.