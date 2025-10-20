El Estadio Nacional de Santiago de Chile nuevamente fue testigo de una final de Copa del Mundo, esta vez entre Argentina y Marruecos por el Mundial Sub 20 donde fueron los africanos quienes se quedaron con el título mundial.

Desde el otro lado de la cordillera han llegado innumerables quejas por el apoyo que el público chileno le dio a los marroquíes y no a los hermanos sudamericanos, algo que incluso trascendió más allá de Redes Sociales y una reconocida relatora se quejó.

Fue Lola del Carril, relatora trasandina que se hizo conocida por transmitir el Mundial de Clubes en DAZN, quien se quejó en su cuenta de X: “Increíble como todos quieren que pierda Argentina. Increíble que siempre el discurso es que nos ayudan. Tierra inagotable de talento y exportación. Tierra futbolera”.

Feo mensaje de Lola del Carril. | Foto: X

Como la memoria es corta y en Redes Sociales son ágiles, no demoraron mucho en encontrar mensajes ofensivos de Lola del Carril a Chile: “Avísenle a Chile que se ponga No Disponible así no le llegan más los zumbidos”, dijo en 2012 en relación a los temblores y terremotos que azotan constantemente al país.

Las redes no olvidan. | Foto: X

No solo eso, en un acto de cobardía y mala leche sin precedentes, un internauta recordó el día en que Lola del Carril deseó la extinción de toda esta franja de tierra al sur del mundo: “¡Chileno! Te va a tapar el mar”.

La comunicadora, finalmente, salió trasquilada y se puso a eliminar sus ofensivos mensajes hacia Chile, donde los hinchas no le perdonaron sus palabras y le recordaron por qué el público chileno no apoyó a Argentina.

La carrera de Lola del Carril

Transmitió el Mundial de Clubes en DAZN.