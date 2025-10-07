La selección chilena no pudo ante un efectivo y categórico combinado de México tras caer 2-0 en los octavos de final del Mundial Sub 20, resultado que le puso punto final al sueño del equipo que dirige Nicolás Córdova.

Ante el apoyo de 23 mil personas, La Roja no pudo con la efectividad de los aztecas, quienes llegaron a la ronda final tras clasificar en un grupo donde superaron a potencias mundiales como España y Brasil.

Tahiel Jiménez anotó el 1-0 para México ante Chile en el Mundial Sub 20 (Photosport).

En Playa Ancha el conjunto norteamericano golpeó de entrada tras aprovechar las licencias defensivas de Chile. A los 26′ un balón largo al área fue aprovechado por Gilberto Mora quien sin marcas entregó a un solitario Tahiel Jiménez quien desde la medialuna clavó el 1-0.

Con el resultado adverso la Roja comenzó a ir de menos a más: Juan Francisco Rossel y Lautaro Millán buscaron el arco de Emmanuel Ochoa, pero sin la potencia y precisión necesaria para igualar el marcador. En el segundo tiempo, el ‘Equipo de Todos’ subió el nivel con el ingreso de Fracisco Marchant, pero como en todo el Mundial, careció de efectividad en los metros finales.

México le pintó la cara y eliminó a Chile del Mundial Sub 20 (Photosport).

Así llegó la segunda estocada a los 67′, cuando un rechazo infantil de Nicolás Suárez le permitió a Elías Montiel habilitar a Iker Fimbres quien ante la pobre marca de Ian Garguez soltó un colocado remate para el 2-0.

El tercero llegó a los 80′, cuando la defensa chilena ya era un total espejismo en el césped de Playa Ancha. Tras una tremeda jugada colectiva, Hugo Camberos definió en solitario para el 3-0.

Luego a los 86′, los aztecas pusieron la estocada final: con zagueros totalmente dormidos, Camberos anotó su doblete tras una solitaria aparición en el área.

Y para maquillar la vergüenza total. Rossel, quien no apareció en todo el Mundial, puso el descuento que no sirvió de nada: 4-1 final con que La Roja dice adiós a un Mundial que difícilmente pudo haber clasificado sin haber sido el anfitrión.