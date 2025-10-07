La Roja enfrentó a México por los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo de todos lo perdía por la mínima desde el minuto 26′ con gol de Tahiel Jiménez. En la segunda parte, se dio una de las grandes polémicas del encuentro.

En el amanecer del complemento, una posible mano de Diego Ochoa fue advertida por la zaga nacional. El DT usó la tarjeta verde para revisar la jugada y fue allí donde se instauró la polémica.

El juez corrió al VAR a revisar la posible mano, pero en la transmisión, las cámaras que mostraron estaban a decenas de metros de la jugada, haciendo imposible ver con detalle si es que existió infracción o no.

Esto desató la indignación de los internautas, quienes rápidamente salieron a criticar las imágenes exhibidas a través de la TV. Lo que se desconoce eso sí, es que si efectivamente fueron esas mismas las capturas mostradas al árbitro del encuentro.

¿La decisión final? indignó más aún a todos, ya que finalmente se desestimó una posible infracción y no hubo penal favorable a la Selección Chilena.

Los reclamos de los hinchas de La Roja tras polémicas imágenes del VAR