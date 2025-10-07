En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Selección Chilena está cayendo por 1 a 0 en los octavos de final del Mundial Sub 20 ante México, en un duelo marcado por la tensión y la incertidumbre.

Recordar que el equipo que dirige Nicolás Córdova llegó a esta instancia tras una fase de grupos irregular, en la que evidenció una preocupante falta de contundencia en el área rival.

Juan Francisco Rossel no para de recibir críticas en La Roja Sub 20

Durante el primer tiempo ante el “Tri”, esa misma historia pareció repetirse. Chile generó una de las ocasiones más claras del encuentro, pero nuevamente falló en la definición. Esa jugada, en particular, encendió las redes sociales y desató una ola de críticas hacia uno de los atacantes nacionales.

En ese contexto, las miradas se posaron sobre Juan Francisco Rossel, el delantero que no logró concretar un rebote clarísimo frente al arco mexicano, lo que generó frustración en los hinchas y revivió el debate sobre la falta de un “nueve” con peso en el plantel.

Juan Francisco Rossel lamentándose la chance clara de abrir el marcador ante México | FOTO: Andres Pina/Photosport

Aun así, el cuerpo técnico encabezado por Córdova mantiene plena confianza en el joven atacante de Universidad Católica, quien se convirtió en símbolo de la imprecisión ofensiva que ha perseguido al equipo durante todo el torneo.

Algunos de los comentarios contra Juan Francisco Rossel tras perderse el gol: