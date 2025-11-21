Uno de los grandes problemas de la selección chilena en los últimos años ha sido la falta de poder ofensivo, de un equipo que en las últimas Eliminatorias apenas anotó nueve conquistas, convirtiéndose en una de las peores selecciones con promedio de gol en el continente.

En esa búsqueda del delantero que se transforme en el ‘pepero’ de La Roja asomó Bruno Barticciotto, quien fue nominado por Nicolás Córdova en la última fecha doble de las clasificatorias, sin embargo una sorpresiva lesión dejó fuera de la convocatoria al atacante.

Desde ahí, el ex Palestino nunca más volvió a ser considerado por el DT interino de la selección, una situación que dejó una herida en el delantero del León de México y que hoy suena fuerte como refuerzo en Colo Colo.

Bruno Barticciotto quiere volver a ser considerado en La Roja (Photosport).

La versión de Bruno Barticciotto…

En entrevista con DLT Sports, Barticciotto recordó que el propio entrenador le había transmitido plena confianza en su aporte a la Roja. “Me llamó, me dijo que tenía que ser un referente, un pilar de esta selección. También había hecho algunos goles y todo parecía encajar. Pero al final no estuve en la convocatoria”, señaló.

El atacante reconoció que la situación lo golpeó particularmente por la forma en que se enteró. “Le fui a hablar porque no entendía. Yo me sentía bien físicamente. Está bien, no llegué al 100%, pero puse mucho de mí para recuperarme y poder estar. No tengo 18 años, puse mucho de mi parte para poder estar, y que ni te avisen que no estás en la convocatoria y te enteres antes de salir a la cancha, teniendo a toda tu familia allá…”, relató.

Pese a la molestia inicial, Barticciotto aseguró que no guarda rencor y que mantiene intacta su disposición a volver a vestir la camiseta de la Roja. “A mí me dolió, pero está bien, es lo que hacen los entrenadores y no tengo nada en contra de él. Yo estoy esperando el llamado a la selección siempre. Aparte, me gustaron mucho los entrenamientos de él: era muy intenso, lo que está haciendo está bueno”, cerró.

Datos clave…