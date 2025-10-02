Este viernes La Roja Sub 20 cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde tendrá que enfrentar a la selección de Egipto en el cierre de la jornada en el Estadio Nacional.

El cuadro africano viene precedido de dos derrotas ante Japón y Nueva Zelanda, respectivamente, y está obligado a derrotar al cuadro local para mantener viva una chance de instalase en los octavos de final.

Chile, por otro lado, llega un poco más suelto ante los africanos y está virtualmente clasificado a la próxima etapa, pero un punto -y claramente el triunfo- calmarían aun más los ánimos y daría tranquilidad a Nicolás Córdova y sus dirigidos.

Egipto tiene una considerable plantilla más baja que Chile. | Foto: Photosport

El del viernes será un compromiso de opuestos en Ñuñoa: según reporta Transfermarkt, la Selección Chilena está valorada 8,15 millones de Euros, es decir, alrededor de 9,5 millones de dólares estadounidenses.

Egipto, por otro lado, tiene una valoración considerablemente más baja: el sitio mencionado reporta que el combinado africano está tasado en 2,2 millones de Euros, es decir, alrededor de 2,5 millones de la divisa norteamericana.

Lo cierto es que la diferencia económica no juega dentro de la cancha y Chile tendrá que salir a demostrar frente a su público que tiene hambre de gloria y quiere quedarse con los tres puntos ante Egipto.

Chile vs. Egipto, día y hora

Ambos equipos saltarán a la cancha del Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 8 de la noche de Chile continental, compromiso válido por la Fecha 3 del Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20.