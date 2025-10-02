La Roja Sub 20 ya dejó atrás la amarga derrota ante Japón del martes pasado, donde los dirigidos por Nicolás Córdova hicieron un partido para el olvido y cayeron sin apelación ante Japón por 0-2 en el Estadio Nacional.

Este viernes, Chile tiene una nueva chance de cambiar la cara de lo mostrado ante los nipones y será ante Egipto, rival que acumula dos caídas en el torneo y está obligado a ganar a los nacionales para mantener una chance de clasificar.

Chile se quiere sacudir de la derrota ante Japón. | Foto: Photosport

El partido no será nada fácil para la Selección Chilena, donde un empate lo dejaría virtualmente clasificado a la próxima ronda del torneo dependiendo lo que ocurra horas antes entre Japón y Nueva Zelanda en el reducto ñuñoíno.

Una posición que Chile quiere evitar es el tercer lugar del grupo, ya que en ese caso podría enfrentar al impresionante Marruecos que ya derrotó a Brasil y España y se perfila para ser un candidato al título.

Chile vs. Egipto: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y egipcios saltarán al campo de juego en el Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 8 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

D Sports y Chilevisión transmitirán el compromiso a los hogares.

Internet: ¿Cómo ver a Chile vs. Egipto?

Vía streaming, DGO y las plataformas online de Chilevisión darán el encuentro.