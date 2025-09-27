Y arrancó el Mundial Sub-20 Chile 2025. En uno de los partidos inaugurales del certamen juvenil, la selección de Japón se impuso por 2-0 a Egipto por la Fecha 1 del Grupo A.

Los nipones se impusieron tras las anotaciones de penal de Rion Ichihara a los 29′, y luego Hisatsugu Ishii sacó un remate desde fuera del área para sellar el triunfo a los 48′.

Con este resultado, Japón lidera el Grupo A con 3 puntos a la espera del duelo de Chile contra Nueva Zelanda. En tanto, la selección del ‘Faraón’ se quedó en el último lugar con 0 puntos.

En la próxima fecha, los japoneses se medirán con La Roja el martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Nacional, mientras que Egipto enfrentará a Nueva Zelanda a las 17:00 en el mismo recinto.

Japón arrancó con un triunfo el Mundial Sub-20.

Tabla de posiciones del Mundial Sub-20

Los goles del triunfo de Japón ante Egipto en el Mundial Sub-20

https://x.com/DSports/status/1972047293630108045